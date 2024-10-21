Песков объяснил давними дружескими отношениями приём главы ОАЭ дома у Путина
Мухаммед бен Заид Аль Нахайян и Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил, почему встреча Владимира Путина с главой Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном проходит в домашней обстановке. Он отметил, что такие условия обусловлены дружескими и доверительными отношениями между лидерами.
Песков дал этот комментарий в интервью с журналистом Павлом Зарубиным из ВГТРК, когда тот поинтересовался причиной неформального ужина в доме российского президента. Пресс-секретарь уточнил, что такие встречи подчёркивают особое отношение президентов друг к другу.
«Путина и президента Объединённых Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда объединяют очень конструктивные, тесные, доверительные, давние и дружеские отношения. И эти отношения позволяют именно в такой, неформальной обстановке, доверительно обсуждать самые серьёзные вопросы», — объяснил пресс-секретарь российского президента.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин принимает президента ОАЭ у себя дома. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
Напомним, что о визите в Россию Мухаммеда Бен Заида Аль Нахайяна стало известно 17 октября. 20 числа он прилетел в Москву, где встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Российский лидер поблагодарил иностранного гостя за помощь в обмене пленными с Украиной.