Песков объяснил давними дружескими отношениями приём главы ОАЭ дома у Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков разъяснил, почему встреча Владимира Путина с главой Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном проходит в домашней обстановке. Он отметил, что такие условия обусловлены дружескими и доверительными отношениями между лидерами.

Песков дал этот комментарий в интервью с журналистом Павлом Зарубиным из ВГТРК, когда тот поинтересовался причиной неформального ужина в доме российского президента. Пресс-секретарь уточнил, что такие встречи подчёркивают особое отношение президентов друг к другу.

«Путина и президента Объединённых Арабских Эмиратов шейха Мухаммеда объединяют очень конструктивные, тесные, доверительные, давние и дружеские отношения. И эти отношения позволяют именно в такой, неформальной обстановке, доверительно обсуждать самые серьёзные вопросы», — объяснил пресс-секретарь российского президента.