Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обмене пленными с Украиной
Глава России Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за поддержку в организации обменов пленными с украинской стороной. Он уточнил, что речь идёт и о последнем обмене, который прошёл 18 октября.
«Хочу поблагодарить вас за участие в решении гуманитарных вопросов, в том числе связанных с обменом пленными», — сказал росссийский лидер на неформальном ужине в своей резиденции Ново-Огарёво.
Напомним, 18 октября Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 95 на 95. Вчера Ил-76 с освобождёнными из плена ВСУ бойцами ВС РФ приземлился в Подмосковье. Обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.
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