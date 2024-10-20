Путин поблагодарил президента ОАЭ за помощь в обмене пленными с Украиной

Глава России Владимир Путин поблагодарил президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна за поддержку в организации обменов пленными с украинской стороной. Он уточнил, что речь идёт и о последнем обмене, который прошёл 18 октября.

«Хочу поблагодарить вас за участие в решении гуманитарных вопросов, в том числе связанных с обменом пленными», — сказал росссийский лидер на неформальном ужине в своей резиденции Ново-Огарёво.