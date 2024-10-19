Воронежский губернатор рассказал о вызволении двух земляков из плена ВСУ

Два жителя Воронежской области вернулись из украинского плена в результате вчерашнего обмена с Украиной. О вызволении земляков сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«С ними всё в порядке. Сейчас они находятся в Белоруссии. Там им оказывают медицинскую и психологическую помощь, ребята получили возможность связаться с родными», — написал глава региона в своём телеграм-канале.

Он отметил, что скоро военных ждёт дорога домой. Вскоре парни вернутся в Россию. По его словам, в регионе есть все условия для лечения и реабилитации бойцов. Он отметил, что для начала солдат отправят в медицинские учреждения Минобороны, однако в любой область готова оказать поддержку.