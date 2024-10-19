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19 октября, 11:03

«Сдавайся и будешь жить!» Украинский снайпер уснул в засаде и очнулся в российском плену

В Курской области ВС РФ взяли в плен украинского снайпера, пока тот спал

В Курской области бойцы российских ВС взяли в плен украинского снайпера, который сладко спал в засаде. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер».

Снайпер, уснувший на позиции. Видео © Telegram / Северный ветер

«Мой товарищ ушёл за водой и сухпайками. Когда он пришёл, я отдыхал в лёжке. А он увидел много ваших, человек семь-восемь, и самостоятельно принял решение сдаться. И меня уже разбудили русские солдаты и сказали: «Сдавайся и будешь жить», — рассказал спросонья снайпер.

Военнослужащий сообщил, что его батальон много натерпелся от ВС РФ. Из-за потерь его укомплектовали заново, но многие солдаты продолжают сбегать, бросая позиции.

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Ранее около 300 солдат Вооружённых сил Украины самовольно оставили позиции и попытались сбежать из села Толстый Луг в Суджанском районе Курской области. 50 из них были ликвидированы на месте российскими солдатами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Getmilitaryphotos

Владимир Озеров
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