Самоволка сотен ВСУшников под Курском обернулась катастрофой: 50 убиты и десятки пленены
Mash: Около 300 бойцов ВСУ самовольно сбежали с позиций под Курском, 50 убиты
Около 300 солдат ВСУ самовольно сбежали с позиций в районе села Толстый Луг в Суджанском районе Курской области. Российская артиллерия и дроны догнали противника, о последствиях пишет Mash.
Бойцы ВСУ бегут с позиций в районе курского села Толстый Луг. Видео © Минобороны РФ
В результате атаки ВС РФ были ликвидированы порядка 50 солдат ВСУ, десятки были взяты в плен. Остальные украинские военные оказались в полукотле и сбежали. По данным радиоперехватов, украинское командование направило два распоряжения в войска: воевать до последнего и не забирать с поля убитых. Источники телеграм-канала добавляют, что брошенных тел солдат ВСУ в Курской области так много, что нашим военным приходится хоронить их собственными силами.
Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки украинская армия потеряла свыше 505 военных и 15 единиц боевой техники в Курской области. Тем временем общие потери противника за время боёв в приграничье достигли 24 367 солдат.
Кадр из видео Минобороны РФ