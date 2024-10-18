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18 октября, 13:39

Самоволка сотен ВСУшников под Курском обернулась катастрофой: 50 убиты и десятки пленены

Mash: Около 300 бойцов ВСУ самовольно сбежали с позиций под Курском, 50 убиты

Около 300 солдат ВСУ самовольно сбежали с позиций в районе села Толстый Луг в Суджанском районе Курской области. Российская артиллерия и дроны догнали противника, о последствиях пишет Mash.

Бойцы ВСУ бегут с позиций в районе курского села Толстый Луг. Видео © Минобороны РФ

В результате атаки ВС РФ были ликвидированы порядка 50 солдат ВСУ, десятки были взяты в плен. Остальные украинские военные оказались в полукотле и сбежали. По данным радиоперехватов, украинское командование направило два распоряжения в войска: воевать до последнего и не забирать с поля убитых. Источники телеграм-канала добавляют, что брошенных тел солдат ВСУ в Курской области так много, что нашим военным приходится хоронить их собственными силами.

Появилось видео бегства солдат ВСУ из курской Любимовки на Украину
Появилось видео бегства солдат ВСУ из курской Любимовки на Украину

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки украинская армия потеряла свыше 505 военных и 15 единиц боевой техники в Курской области. Тем временем общие потери противника за время боёв в приграничье достигли 24 367 солдат.

Наши парни освободили ещё одно село под Курском и отбросили ВСУ на несколько километров
Наши парни освободили ещё одно село под Курском и отбросили ВСУ на несколько километров
Обложка ©

Кадр из видео Минобороны РФ

Наталья Демьянова
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