Около 300 солдат ВСУ самовольно сбежали с позиций в районе села Толстый Луг в Суджанском районе Курской области. Российская артиллерия и дроны догнали противника, о последствиях пишет Mash .

В результате атаки ВС РФ были ликвидированы порядка 50 солдат ВСУ, десятки были взяты в плен. Остальные украинские военные оказались в полукотле и сбежали. По данным радиоперехватов, украинское командование направило два распоряжения в войска: воевать до последнего и не забирать с поля убитых. Источники телеграм-канала добавляют, что брошенных тел солдат ВСУ в Курской области так много, что нашим военным приходится хоронить их собственными силами.