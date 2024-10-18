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18 октября, 11:34

Ещё 505 бойцов ВСУ ликвидировано под Курском, общие потери достигли 24367

За прошедшие сутки украинская армия потеряла свыше 505 военных и 15 единиц боевой техники в ходе второго этапа контрнаступления ВС России в Курской области. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

«За сутки потери ВСУ составили более 505 человек, уничтожены 15 единиц бронетехники, в том числе два танка, две боевые машины пехоты, бронетранспортёр, десять боевых бронированных машин, а также семь орудий, из них гаубица М198 американского производства и восемь автомобилей», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

В Минобороны добавили, что всего за время боёв в курском приграничье ВСУ потеряли свыше 24 367 солдат, 167 танков, 79 боевых машин пехоты, 101 БТР, 952 боевые бронированные машины, 651 автомобиль, 200 артиллерийских орудий и 38 пусковых установок РСЗО, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США. Кроме того, ВС РФ уничтожили девять пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, среди них — 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины.

Ранее сообщалось, что российские военные взяли в кольцо полтысячи бойцов ВСУ в Курской области. По нашим данным, противник потерял практически все танки и не может выйти из окружения на данном этапе. Также благодаря подрыву мостов затруднена ротация его подразделений.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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