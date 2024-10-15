Сожгли мосты: ВС РФ несколькими ударами нарушили ротацию и логистику ВСУ под Курском

Российские военные подорвали несколько мостов в Суджанском районе Курской области, тем самым нарушив ротацию и логистику ВСУ. Об этом сообщает SHOT , публикуя кадры подрыва мостов, которые бойцы 90-го сапёрного полка прислали Народному фронту.

Также подразделения ВС РФ активно ведут контрнаступление в направлении Махновки Суджанского района и отражают атаки бойцов ВСУ в районе Любимовки Курской области. Были выведены из строя связь и пути сообщения между подразделениями противника, что привело к дезориентации в ряде мест.