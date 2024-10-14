Десантники накрыли пехоту ВСУ в курском приграничье смертоносным «‎градом»

Скопление пехоты ВСУ было уничтожено в приграничном районе Курской области. Атаку на украинского врага произвели расчёты РСЗО «Град» артиллерийского подразделения ВДВ, сообщает Минобороны России.

Десантники из «Града» уничтожили скопление пехоты ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«Получив координаты группы пехоты ВСУ, безуспешно пытавшейся закрепиться в лесу на приграничной территории Курской области, расчёты РСЗО «Град» ВДВ точным залпом пакета реактивных ракет накрыли указанный квадрат», — заявили в ведомстве.

Кадры объективного контроля с БПЛА в режиме реального времени подтвердили уничтожение всех необходимых целей. Бойцы артиллеристы-десантники ежедневно работают по сменам. Они несут боевое дежурство круглосуточно и не позволяют противнику совершать террористические вылазки. После выполнения боевой задачи расчёты оперативно меняют позиции.

«Я сам житель Курской области и поэтому имею высочайшую мотивацию выбить противника со своей земли!», — рассказал командир реактивного взвода с позывным Гаусс.