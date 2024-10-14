Армия России вышла на окраину Суджи после взятия 11 сёл и подготовила котёл для ВСУ

Штурмовики «‎Ахмата» смогли закрепиться в районе АЗС «Лотус» на юго-востоке Суджи. Именно отсюда ВСУ и начали вторжение на территорию РФ. По сведениям журналистов, в сторону северо-запада Суджи продолжается продвижение 155-й и 106-й бригад — со стороны уже частично контролируемой Любимовки. Всего за первые пять дней второго этапа контрнаступления бойцы ВС РФ освободили 11 населённых пунктов в Курской области: Новый Путь и Медвежье, Нижний Клин, Любимовку, Новоивановку, Ольговку, Толстый Луг, Шептуховку, а также хутор Зеленый Шлях, деревню Леонидово, слободу Михайловка. ВСУ же рискуют угодить в котёл.