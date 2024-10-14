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14 октября, 11:32

Армия России вышла на окраину Суджи после взятия 11 сёл и подготовила котёл для ВСУ

Российские войска вышли на окраину Суджи и взяли под контроль трассу в Белую

Армия России вышла на окраину Суджи в ходе наступления в Курской области и установила контроль над трассой, связывающей город с населённым пунктом Белая. Активная работа продолжается, сообщает Mash.

Штурмовики «‎Ахмата» смогли закрепиться в районе АЗС «Лотус» на юго-востоке Суджи. Именно отсюда ВСУ и начали вторжение на территорию РФ. По сведениям журналистов, в сторону северо-запада Суджи продолжается продвижение 155-й и 106-й бригад — со стороны уже частично контролируемой Любимовки. Всего за первые пять дней второго этапа контрнаступления бойцы ВС РФ освободили 11 населённых пунктов в Курской области: Новый Путь и Медвежье, Нижний Клин, Любимовку, Новоивановку, Ольговку, Толстый Луг, Шептуховку, а также хутор Зеленый Шлях, деревню Леонидово, слободу Михайловка. ВСУ же рискуют угодить в котёл.

Минобороны: С начала боёв в Курской области ВСУ потеряли 22,6 тысячи военных
Минобороны: С начала боёв в Курской области ВСУ потеряли 22,6 тысячи военных

Успешно Армия России работает и на левом берегу Днепра. Там парни взяли под контроль новые позиции в селе Каменское Запорожской области. Солдаты продвинулись вперёд, смогли занять территории врага и потихоньку выдавливают противника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Наталья Афонина
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