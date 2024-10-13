Минобороны: С начала боёв в Курской области ВСУ потеряли 22,6 тысячи военных

С начала сражений в Курской области Вооружённые силы Украины потеряли более 22,6 тыс. солдат. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 22 600 военнослужащих, 157 танков, 72 боевые машины пехоты, 98 бронетранспортёров, 909 боевых бронированных машин, 619 автомобилей, 186 артиллерийских орудий, 36 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе девять HIMARS и шесть MLRS производства США», — говорится в сообщении.

Кроме того, в военном ведомстве рассказали о потерях ВСУ за последние 24 часа. По данным МО, враг за сутки лишился более 300 человек живой силы и семи танков, включая два танка Leopard производства Германии, самоходной артиллерийской установки AS-90 британского производства, двух миномётов и 11 автомобилей. Армия Зеленского также потеряла 10 единиц бронетехники и восемь военнослужащих, которые сдались в плен нашим ребятам.