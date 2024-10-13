Российские войска пытались оттеснить Вооружённые силы Украины (ВСУ) с временно удерживаемых позиций в Курской области, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.

«Относительно Курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определённые рубежи», — написал он в комментарии под видеообращением.

Зеленский сделал своё заявление не из официального кабинета, а из белой комнаты, напоминающей убежище. Конкретных подтверждений удержанию позиций он также не предоставил, отметив лишь, что операция в Курской области продолжается.