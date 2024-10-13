«Пытаются оттеснить»: Зеленский отчитался о ходе «операции» ВСУ в Курской области
Зеленский: Российские войска пытались оттеснить ВСУ в Курской области
Российские войска пытались оттеснить Вооружённые силы Украины (ВСУ) с временно удерживаемых позиций в Курской области, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.
«Относительно Курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определённые рубежи», — написал он в комментарии под видеообращением.
Зеленский сделал своё заявление не из официального кабинета, а из белой комнаты, напоминающей убежище. Конкретных подтверждений удержанию позиций он также не предоставил, отметив лишь, что операция в Курской области продолжается.
Ранее Зеленский заявил о сложной ситуации на востоке Украины и пожаловался на нехватку ресурсов. Он добавил, что Украина работает над наращиванием собственного производства дронов с увеличенной дальностью и ищет поддержку у своих международных партнёров для решения этих проблем.
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