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12 октября, 21:28

«Пытаются оттеснить»: Зеленский отчитался о ходе «операции» ВСУ в Курской области

Зеленский: Российские войска пытались оттеснить ВСУ в Курской области

Российские войска пытались оттеснить Вооружённые силы Украины (ВСУ) с временно удерживаемых позиций в Курской области, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.

«Относительно Курской операции были попытки России оттеснить наши позиции, но держим определённые рубежи», — написал он в комментарии под видеообращением.

Зеленский сделал своё заявление не из официального кабинета, а из белой комнаты, напоминающей убежище. Конкретных подтверждений удержанию позиций он также не предоставил, отметив лишь, что операция в Курской области продолжается.

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Ранее Зеленский заявил о сложной ситуации на востоке Украины и пожаловался на нехватку ресурсов. Он добавил, что Украина работает над наращиванием собственного производства дронов с увеличенной дальностью и ищет поддержку у своих международных партнёров для решения этих проблем.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Анатолий Цейко
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