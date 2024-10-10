Зеленский заявил о сложной ситуации на востоке Украины и пожаловался на нехватку ресурсов

Владимир Зеленский признал сложную ситуацию в Дзержинске (украинское название Торецк), который находится в районе Горловки в Донецкой Народной Республике (ДНР). После переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном в Париже, глава киевского режима отметил нехватку полностью укомплектованных бригад для ротации на востоке Украины.

«Сложная ситуация сегодня на востоке <…>. У нас недостаточно бригад для ротации, обеспеченных на 100%», — сказал Зеленский, отвечая на вопрос о ситуации в Дзержинске.

Кроме того, обсуждался вопрос дальнобойного оружия. Зеленский отметил нехватку оборудования и боеприпасов, добавив, что Украина работает над наращиванием собственного производства дронов с увеличенной дальностью и ищет поддержку у своих международных партнёров для решения этих проблем.