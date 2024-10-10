Политолог объяснил, почему Зеленский заговорил о прекращении огня и уступках Политолог Гусев: Готовность Киева идти на территориальные уступки — временная 10 октября, 11:56 Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Согласие Владимира Зеленского прекратить боевые действия по нынешней линии фронта в обмен на гарантии безопасности со стороны НАТО — это временное явление. Сейчас главная цель Киева — получить приглашение в альянс. И если это произойдёт, все предыдущие договорённости уже не будут иметь смысла. Об этом в беседе с Life.ru рассказал доктор политических наук, профессор Александр Гусев.

«Сейчас они отказались от территориальных претензий. Но это временное явление. Это нужно рассматривать как какую-то временную уступку», — говорит эксперт.

По его словам, цель таких уступок — вступление Украины в НАТО, которое перечеркнёт все договорённости. По словам Гусева, Киев не устраивает, что гарантии безопасности ему дали только США, Германия, Франция и Британия, поэтому Украине нужно полноценное участие в НАТО. Однако, исходя из требований России, это абсолютно неприемлемый вариант для переговорного процесса.

Наши условия для мирного диалога весной озвучил президент РФ Владимир Путин: это вывод ВСУ с территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, обмен военнопленных всех на всех, демилитаризация Украины и её отказ от вступления в НАТО.

«Мы свои требования озвучили, Киев знает об этом, но они на это не пойдут. Это очевидно потому, что их главная задача сейчас — под любым предлогом войти в НАТО», — заключил эксперт.

Напомним, итальянская газета Corriere della Sera узнала, что Владимир Зеленский якобы согласен прекратить боевые действия по нынешней линии фронта, однако без признания новых границ. Также Киев потребует в обмен на эти действия гарантии безопасности со стороны США.