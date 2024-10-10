Песков: РФ не получала сигналов об условиях готовности Киева к прекращению огня
Дмитрий Песков и Владимир Путин. Фото © Life.ru
Россия не получала от Украины сигналов об условиях готовности к прекращению огня. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новую публикацию газеты Corriere della Sera.
«Много рассуждений, много схоластики на этот счёт в СМИ. По-прежнему никаких действий на этот счёт никто не предпринимает», — отметил представитель Кремля.
Напомним, итальянская газета Corriere della Sera узнала, что Владимир Зеленский якобы согласен прекратить боевые действия по нынешней линии фронта, однако без признания новых границ. Также Киев потребует в обмен на эти действия гарантии безопасности со стороны США.