Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
10 октября, 09:31

Песков: РФ не получала сигналов об условиях готовности Киева к прекращению огня

Дмитрий Песков и Владимир Путин. Фото © Life.ru

Дмитрий Песков и Владимир Путин. Фото © Life.ru

Россия не получала от Украины сигналов об условиях готовности к прекращению огня. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новую публикацию газеты Corriere della Sera.

«Много рассуждений, много схоластики на этот счёт в СМИ. По-прежнему никаких действий на этот счёт никто не предпринимает», — отметил представитель Кремля.

Не позже 2025-го: Зеленский вдруг заговорил о завершении конфликта с Россией
Не позже 2025-го: Зеленский вдруг заговорил о завершении конфликта с Россией

Напомним, итальянская газета Corriere della Sera узнала, что Владимир Зеленский якобы согласен прекратить боевые действия по нынешней линии фронта, однако без признания новых границ. Также Киев потребует в обмен на эти действия гарантии безопасности со стороны США.

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров