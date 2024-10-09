Ситуация на фронте благоприятна для того, чтобы завершить боевые действий не позднее 2025 года. Такое заявление сделал Владимир Зеленский на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», который проходит в Дубровнике.

«В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуть ситуацию в сторону мира и прочной стабильности. Ситуация на поле боя создаёт возможность сделать этот выбор — выбор для решительных действий, чтобы закончить войну не позднее 2025 года», — заявил бывший юморист.

От Зеленского можно услышать заявления любой степени абсурдности, поэтому не совсем понятно, что именно он имел в виду под «завершением конфликта» — мирное урегулирование путём переговоров с Россией или же победу Украины, в которую уже никто не верит. Можно предположить, что на него оказывают давление западные партнёры, тем более, что ранее Life.ru рассказывал о публикациях в американских СМИ, где говорилось, что Зеленский может смягчить условия украинской стороны по завершению противостояния. Чиновники Незалежной утверждают, что на позицию Киева влияет надвигающаяся зима и угасший пыл западных союзников, помощь от которых существенно сократилась.