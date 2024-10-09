Не позже 2025-го: Зеленский вдруг заговорил о завершении конфликта с Россией
Зеленский: Положение на фронте позволяет закончить конфликт не позже 2025 года
Ситуация на фронте благоприятна для того, чтобы завершить боевые действий не позднее 2025 года. Такое заявление сделал Владимир Зеленский на саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», который проходит в Дубровнике.
«В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуть ситуацию в сторону мира и прочной стабильности. Ситуация на поле боя создаёт возможность сделать этот выбор — выбор для решительных действий, чтобы закончить войну не позднее 2025 года», — заявил бывший юморист.
От Зеленского можно услышать заявления любой степени абсурдности, поэтому не совсем понятно, что именно он имел в виду под «завершением конфликта» — мирное урегулирование путём переговоров с Россией или же победу Украины, в которую уже никто не верит. Можно предположить, что на него оказывают давление западные партнёры, тем более, что ранее Life.ru рассказывал о публикациях в американских СМИ, где говорилось, что Зеленский может смягчить условия украинской стороны по завершению противостояния. Чиновники Незалежной утверждают, что на позицию Киева влияет надвигающаяся зима и угасший пыл западных союзников, помощь от которых существенно сократилась.
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