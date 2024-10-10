Владимир Зеленский согласен прекратить боевые действия по нынешней линии фронта, однако без признания новых границ. Также Незалежная потребует в обмен на эти действия гарантии безопасности со стороны США, сообщает итальянская газета Corriere della Sera. Там добавили, что в ходе своих сиротских гастролей по Европе главарь киевского режима также мечтает заручиться гарантиями быстрого приема в ЕС.

«Официально отказаться от территорий он не может, это слишком для любого украинского политика. Но он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ, в обмен на западные гарантии», — пишет издание.

Также в газете отметили, что Зеленский ищет пути завершения конфликта, так как потери территорий за сентябрь превысили все прежние. Помимо того, часть солдат ВСУ «попали в ловушку» на территории РФ. По всей видимости, издание имеет в виду Курскую область.

В списке стран, по которым Зеленский планирует пройти с протянутой рукой — Франция, Италия и Германия. Главарь киевского режима также намерен встретиться с папой Римским Франциском в Ватикане.