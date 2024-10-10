«Можно додавить»: В Госдуме призвали не вестись на уловки Киева с перемирием

В нынешней ситуации, уверен, можно додавить противника до капитуляции. Проигрывая на поле боя, противник пытается выиграть в войне дипломатической. Слишком уж эфемерной стала западная поддержка и слишком выросла в последнее время ненависть к Зеленскому среди населения Украины. Продолжим действовать, как и прежде, на линии фронта, и успех нам обеспечен