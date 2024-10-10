«Можно додавить»: В Госдуме призвали не вестись на уловки Киева с перемирием
Журавлёв призвал додавливать ВСУ до капитуляции вопреки надеждам Зеленского
В Госдуме призвали разрушить надежды Зеленского на паузу для перегруппировки войск. Обложка © Flickr / President Of Ukraine
Заявление Владимира Зеленского о возможности «продвинуть ситуацию в сторону мира» в октябре, ноябре и декабре 2024 года стоит трактовать как намёк на заморозку конфликта, необходимую ВСУ для подготовки ко второму раунду противостояния. Так слова политика специально для Life.ru расшифровал первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.
По мнению депутата, западные кураторы киевского режима осознали, что одолеть Россию на поле боя никак не получается. Именно поэтому Незалежную стали подводить к условному «Минску-3», дабы воспользоваться затишьем для перегруппировки украинских войск.
В нынешней ситуации, уверен, можно додавить противника до капитуляции. Проигрывая на поле боя, противник пытается выиграть в войне дипломатической. Слишком уж эфемерной стала западная поддержка и слишком выросла в последнее время ненависть к Зеленскому среди населения Украины. Продолжим действовать, как и прежде, на линии фронта, и успех нам обеспечен
Владимир Зеленский продолжает ежесуточно делать диаметрально противоположные заявления. Из уст бывшего комика вырываются то миротворческие призывы, то победоносные обещания, то отчаянные сожаления. В конечном итоге политик может и вовсе сбежать с Украины, допускают эксперты.