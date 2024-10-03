«Единство союзников»: Зеленский позавидовал Израилю из-за быстрой помощи США
Зеленский позавидовал Израилю из-за помощи союзников в перехвате ракет Ирана
Владимир Зеленский позавидовал Израилю, которому союзники помогли во время атаки ракет Ирана. По его словам, действия государств продемонстрировали настоящее единство союзников. Он ненароком отметил, что отношения Запада с еврейским государством схоже с «дружбой» с Украиной.
«Мы видим, особенно на Ближнем Востоке, как можно защитить жизни людей посредством единства союзников. Совместный перехват иранских ракет ничем не отличается от совместного перехвата российских ракет», — написал Зеленский, в очередной раз напомнив, что он считает затянувшимся решение США по поводу поставок киевскому режиму украинских ракет.
Напомним, 1 октября огромное количество иранских ракет было запущено по территории Израиля. Американский президент Джо Байден приказал ВС США помочь стране защититься от ударов. Замгоссекретаря Штатов Курт Кэмпбелл заявил, что США совместно с Израилем продумывают ответ Ирану. Однако в КСИР отметили, что если американцы решат атаковать, то Тегеран выпустит ещё сотню «птичек».
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