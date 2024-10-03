«Единство союзников»: Зеленский позавидовал Израилю из-за быстрой помощи США

Владимир Зеленский позавидовал Израилю, которому союзники помогли во время атаки ракет Ирана. По его словам, действия государств продемонстрировали настоящее единство союзников. Он ненароком отметил, что отношения Запада с еврейским государством схоже с «дружбой» с Украиной.

«Мы видим, особенно на Ближнем Востоке, как можно защитить жизни людей посредством единства союзников. Совместный перехват иранских ракет ничем не отличается от совместного перехвата российских ракет», — написал Зеленский, в очередной раз напомнив, что он считает затянувшимся решение США по поводу поставок киевскому режиму украинских ракет.