«Иноходец» в действии: Появилось эпичное видео уничтожения двух ББМ ВСУ под Курском

Российский ударный беспилотник «Иноходец» ВС РФ уничтожил две бронемашины ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Иноходец» ВС РФ уничтожил две бронемашины ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск «Север» с помощью БПЛА была выявлена стоянка бронетехники ВСУ в лесопосадке в приграничном районе Курской области. После определения и подтверждения точных координат мест нахождения боевых бронированных машин противника было принято решение о точечном огневом воздействии», — говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны уточнили, что несколько залпов российского «Иноходца» стёрли с лица земли обе боевые машины. Там отметили, что за процессом следили средства объективного контроля. Они зафиксировали прямые попадания, взрывы и детонацию боеприпасов, заключили в пресс-службе.