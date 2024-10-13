«Иноходец» в действии: Появилось эпичное видео уничтожения двух ББМ ВСУ под Курском
Минобороны: «Иноходец» ВС РФ уничтожил две бронемашины ВСУ в Курской области
Российский ударный беспилотник «Иноходец» ВС РФ уничтожил две бронемашины ВСУ в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Иноходец» ВС РФ уничтожил две бронемашины ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России
«Военнослужащими разведывательного подразделения группировки войск «Север» с помощью БПЛА была выявлена стоянка бронетехники ВСУ в лесопосадке в приграничном районе Курской области. После определения и подтверждения точных координат мест нахождения боевых бронированных машин противника было принято решение о точечном огневом воздействии», — говорится в сообщении военного ведомства.
В Минобороны уточнили, что несколько залпов российского «Иноходца» стёрли с лица земли обе боевые машины. Там отметили, что за процессом следили средства объективного контроля. Они зафиксировали прямые попадания, взрывы и детонацию боеприпасов, заключили в пресс-службе.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские десантники успешно применили боеприпасы «Ланцет», уничтожив 13 американских гаубиц М777 на Каховском направлении. Для точного определения позиций противника использовали БПЛА Zala, которые патрулируют район круглосуточно. Кстати, благодаря таким дронам российские военные получают своевременные данные о позициях противника.
Telegram / Минобороны России