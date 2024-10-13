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13 октября, 11:04

ВСУ угнали всю сельхозтехнику с занятых территорий под Курском

ВСУ вывезли сельхозтехнику из Кореневского района Курской области

Солдаты ВСУ разграбили территорию Курской области. Военнослужащие украинской армии вывезли к себе на родину сельскохозяйственную технику с занятых территорий Кореневского района. Об этом ТАСС сообщила глава района Марина Дегтярёва.

«Район полностью разграблен. Сельхозтехника вся вывезена на Украину. Где были вэсэушники, там вся техника вывезена», — сказала она.

Остальные машины, которые остались в регионе, были сожжены засланцами Киева.

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Ранее Life.ru рассказал о том, что солдаты ВСУ без разбора стреляют даже в детей во время эвакуаций из Курской области. Враг активно наносит удары по гражданскому населению, не обращая внимание на возраст. Некоторых людей также удерживали в подвалах, не давая им выйти.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Jose HERNANDEZ Camera 51

Наталья Афонина
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