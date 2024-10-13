Солдаты ВСУ разграбили территорию Курской области. Военнослужащие украинской армии вывезли к себе на родину сельскохозяйственную технику с занятых территорий Кореневского района. Об этом ТАСС сообщила глава района Марина Дегтярёва.

«Район полностью разграблен. Сельхозтехника вся вывезена на Украину. Где были вэсэушники, там вся техника вывезена», — сказала она.

Остальные машины, которые остались в регионе, были сожжены засланцами Киева.