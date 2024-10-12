«Даже детей»: ВСУ убивают мирное население Курской области, рассказала волонтёр
Волонтёр Мария рассказала об убитых военными ВСУ детях в Курской области
Волонтёр, помогавшая вывозить тела гражданских, в том числе и детей, застреленных ВСУ при атаке на Курскую область, рассказала, как в целом проходит эвакуация мирных жителей в данном регионе.
«Мирное население убивалось, <...> и даже дети были убиты, к сожалению. Мы вывозили «двухсотых», в том числе детей, потому что их никто не может вывезти, кроме нас», — рассказала волонтёр Мария в беседе с ТАСС.
Она также отметила, что после начала атаки ВСУ на регион, им удалось успешно эвакуировать с приграничных территорий около 600 человек. С её слов, противник долгое время удерживал мирное население в подвалах в Коренёвском районе и не давал им выйти.
Волонтёр и сама родилась в данной местности. На помощь согражданам её сподвигла личная трагедия — родителей Марии, маму, являющуюся инвалидом первой группы, отца, а также 96-летнюю бабушку убили ВСУ. Причём случилось это из-за того, что они захотели выйти из подвала. После расправы ВСУшники подорвали дом, тела убитых женщина нашла уже сгоревшими.
Ранее Алаудинов сообщил о панике среди украинских подразделений в Курской области. По его словам, текущая обстановка в регионе внушает оптимизм и позволяет надеяться на скорое освобождение территорий.
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