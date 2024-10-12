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12 октября, 06:37

Бойцы РФ возводят понтонные мосты для переправки мирных жителей Курской области

Для переправы жителей Курской области силами служащих подразделения группировки войск «Север» возводятся понтонные мосты. Об этом рассказал понтонёр с позывным Белый, его слова передаёт Минобороны РФ.

Бойцы РФ возводят понтонные мосты для переправки мирных жителей Курской области. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Он отметил, что с помощью возводимых мостов происходит обеспечение российских войск: переправляются боеприпасы, техника, поддержка, что не позволяет ВСУ продвигаться дальше.

«Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельные мосты на всех направлениях именно для мирных жителей, помогали в основном им. Чтобы они переправились на нашу сторону, подальше от опасности и от противника», — подчеркнул Белый.

Он также упомянул, что при установке моста проводится предварительная проверка противоположного берега на наличие минных заграждений. Также исследуются проходимость и глубина водоёмов.

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Недавно около 1,5 тысячи военных ВСУ попали в окружение неподалёку от села Ольговка Курской области в результате второго этапа контрнаступления ВС РФ. Помимо этого, за сутки войска выбили противника из четырёх населённых пунктов — Любимовки, Шептуховки, Леонидово и Михайловки.

Обложка ©

Telegram / Минобороны РФ

Мария Любицкая
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