Для переправы жителей Курской области силами служащих подразделения группировки войск «Север» возводятся понтонные мосты. Об этом рассказал понтонёр с позывным Белый, его слова передаёт Минобороны РФ.

Бойцы РФ возводят понтонные мосты для переправки мирных жителей Курской области. Видео © Telegram / Минобороны РФ

Он отметил, что с помощью возводимых мостов происходит обеспечение российских войск: переправляются боеприпасы, техника, поддержка, что не позволяет ВСУ продвигаться дальше.

«Через наши мосты также переправляются мирные жители. Были отдельные мосты на всех направлениях именно для мирных жителей, помогали в основном им. Чтобы они переправились на нашу сторону, подальше от опасности и от противника», — подчеркнул Белый.

Он также упомянул, что при установке моста проводится предварительная проверка противоположного берега на наличие минных заграждений. Также исследуются проходимость и глубина водоёмов.