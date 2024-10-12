Бойцы «БАРС-Курска» задержали подозреваемого в краже оружия в Рыльске
В Рыльске Курской области бойцы отряда «БАРС-Курск» вместе с полицией задержали подозреваемого в краже оружия и военного имущества. Об этом заявил губернатор региона Алексей Смирнов в своём телеграм-канале.
«Командир отделения с позывным «Внучёк» и стрелок с позывным «Добрый» действовали совместно с сотрудниками полиции при задержании подозреваемого в хищении оружия и военного имущества. Благодаря их оперативным действиям преступник был задержан», — написал чиновник.
Смирнов отметил, что это была первая похожая операция с момента создания подобных подразделений в России.
Недавно около 1,5 тысячи военных ВСУ попали в окружение неподалёку от села Ольговка Курской области в результате второго этапа контрнаступления ВС РФ. Помимо этого, за сутки войска выбили противника из четырёх населённых пунктов
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