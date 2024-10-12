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12 октября, 05:36

Бойцы «БАРС-Курска» задержали подозреваемого в краже оружия в Рыльске

В Рыльске Курской области бойцы отряда «БАРС-Курск» вместе с полицией задержали подозреваемого в краже оружия и военного имущества. Об этом заявил губернатор региона Алексей Смирнов в своём телеграм-канале.

«Командир отделения с позывным «Внучёк» и стрелок с позывным «Добрый» действовали совместно с сотрудниками полиции при задержании подозреваемого в хищении оружия и военного имущества. Благодаря их оперативным действиям преступник был задержан», — написал чиновник.

Смирнов отметил, что это была первая похожая операция с момента создания подобных подразделений в России.

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Shutterstock / FOTODOM / Sergey Kamshylin

Николай Рюмин
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