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11 октября, 23:18

Власти сообщили о возможной атаке БПЛА в Воронежской и Курской областях

На территории Курской и Воронежской областей объявлена опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской и Воронежской областях. Жителям рекомендуют сохранять спокойствие и внимательно следить за сообщениями от местных властей и МЧС России. Подразделения ПВО приведены в боевую готовность для отражения возможных угроз. Об этом в своих телеграм-каналах сообщили губернаторы Курской и Воронежской областей.

Ситуацию в Курской области прокомментировал глава региона Алексей Смирнов. Он отметил, что силы ПВО уже готовы к ответным действиям в случае атаки БПЛА, подчеркнув важность бдительности граждан в этот период.

Похожие меры предосторожности были объявлены и в Воронежской области. В обращении к жителям глава региона Александр Гусев подчеркнул, что силы противовоздушной обороны находятся в полной готовности для защиты территории от возможных беспилотных угроз. Гусев призвал воронежцев сохранять спокойствие и следить за дальнейшими официальными оповещениями.

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Угроза атак беспилотников в российских регионах стала частым явлением, однако средства ПВО успешно пресекают возможные атаки. Например, в ночь на 11 октября системы ПВО сбили над регионами Росси десять украинских беспилотников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednare

Кирилл Сосновских
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