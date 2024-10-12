Власти сообщили о возможной атаке БПЛА в Воронежской и Курской областях

Опасность атаки беспилотников объявлена в Курской и Воронежской областях. Жителям рекомендуют сохранять спокойствие и внимательно следить за сообщениями от местных властей и МЧС России. Подразделения ПВО приведены в боевую готовность для отражения возможных угроз. Об этом в своих телеграм-каналах сообщили губернаторы Курской и Воронежской областей.

Ситуацию в Курской области прокомментировал глава региона Алексей Смирнов. Он отметил, что силы ПВО уже готовы к ответным действиям в случае атаки БПЛА, подчеркнув важность бдительности граждан в этот период.

Похожие меры предосторожности были объявлены и в Воронежской области. В обращении к жителям глава региона Александр Гусев подчеркнул, что силы противовоздушной обороны находятся в полной готовности для защиты территории от возможных беспилотных угроз. Гусев призвал воронежцев сохранять спокойствие и следить за дальнейшими официальными оповещениями.