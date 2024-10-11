За ночь над регионами России сбили десять украинских беспилотников

Минувшей ночью системы ПВО сбили над регионами Росси десять украинских беспилотников, сообщило Минобороны. «Птички» сбивали над Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областями.

«Четыре перехвачены над территорией Ростовской области, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — рассказали в оборонном ведомстве.