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11 октября, 04:53

За ночь над регионами России сбили десять украинских беспилотников

Минувшей ночью системы ПВО сбили над регионами Росси десять украинских беспилотников, сообщило Минобороны. «Птички» сбивали над Ростовской, Белгородской, Брянской и Курской областями.

«Четыре перехвачены над территорией Ростовской области, три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области, два БПЛА уничтожены над территорией Брянской области и один БПЛА — над территорией Курской области», — рассказали в оборонном ведомстве.

В Брянской области уничтожены два украинских беспилотника
В Брянской области уничтожены два украинских беспилотника

Об уничтожении БПЛА в Ростовской области сообщалось ранее. В результате происшествия никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / sibsky2016

Оксана Попова
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