В Брянской области уничтожены два украинских беспилотника

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территорию Брянской области. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, два беспилотника самолётного типа были обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!», — подытожил губернатор.