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11 октября, 04:03

В Брянской области уничтожены два украинских беспилотника

Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территорию Брянской области. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, два беспилотника самолётного типа были обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!», — подытожил губернатор.

Более 200 украинских дронов уничтожила российская ПВО за сутки
Более 200 украинских дронов уничтожила российская ПВО за сутки

Ранее четыре беспилотника нейтрализовали в Ростовской области. В результате происшествия никто не пострадал.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Анатолий Цейко
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