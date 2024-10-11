В Брянской области уничтожены два украинских беспилотника
Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов на территорию Брянской области. Об этом сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, два беспилотника самолётного типа были обнаружены и уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!», — подытожил губернатор.
Ранее четыре беспилотника нейтрализовали в Ростовской области. В результате происшествия никто не пострадал.
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