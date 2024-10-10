Более 200 украинских дронов уничтожила российская ПВО за сутки

В течение последних суток российские военные сбили 205 беспилотников ВСУ и шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 205 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе 96 вне зоны проведения специальной военной операции», — указано в сообщении оборонного ведомства.