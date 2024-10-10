Более 200 украинских дронов уничтожила российская ПВО за сутки
Минобороны РФ: Средства ПВО сбили за сутки 205 БПЛА ВСУ и шесть снарядов HIMARS
В течение последних суток российские военные сбили 205 беспилотников ВСУ и шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 205 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе 96 вне зоны проведения специальной военной операции», — указано в сообщении оборонного ведомства.
Общие потери ВСУ с начала проведения СВО следующие: 646 самолётов, 283 вертолёта, 33 335 БПЛА, 582 ЗРК, 18 560 танков и других боевых бронированных машин, 1 469 боевых машин РСЗО, 15 908 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 27 098 единиц специальной военной автомобильной техники противника.
Shutterstock / FOTODOM / shakim888