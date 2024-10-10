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10 октября, 10:51

Более 200 украинских дронов уничтожила российская ПВО за сутки

Минобороны РФ: Средства ПВО сбили за сутки 205 БПЛА ВСУ и шесть снарядов HIMARS

В течение последних суток российские военные сбили 205 беспилотников ВСУ и шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 205 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, в том числе 96 вне зоны проведения специальной военной операции», — указано в сообщении оборонного ведомства.

Общие потери ВСУ с начала проведения СВО следующие: 646 самолётов, 283 вертолёта, 33 335 БПЛА, 582 ЗРК, 18 560 танков и других боевых бронированных машин, 1 469 боевых машин РСЗО, 15 908 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 27 098 единиц специальной военной автомобильной техники противника.

Российские войска оставили ВСУ без двух установок Patriot и РЛС AN/MPQ-65
Российские войска оставили ВСУ без двух установок Patriot и РЛС AN/MPQ-65

Ранее сообщалось, что в Сумской области «Иноходец» уничтожил французскую гаубицу Caesar. А в Днепропетровской области Армия России разгромила дивизион Patriot.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / shakim888

Никита Никонов
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