Армия России разгромила дивизион Patriot в Днепропетровской области

Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанёс удар по дивизиону американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об успехах на фронте сообщили в Министерстве обороны России.

ВС России разгромили дивизион Patriot. Видео © Telegram / Минобороны России

«Расчётом ОТРК «Искандер-М» нанесены ракетные удары по позиции дивизиона ЗРК Patriot в районе населённого пункта Пашена Балка в Днепропетровской области», — сообщили в Минобороны.

В военном ведомстве отметили, что в результате удара была также уничтожена многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104, пусковая установка зенитно-ракетного комплекса Patriot, а также личный состав зенитно-ракетного дивизиона ВСУ. Кроме того, там отметили, что ещё одна пусковая установка ЗРК Patriot была повреждена.