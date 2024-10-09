Армия России разгромила дивизион Patriot в Днепропетровской области
«Искандер-М» ВС РФ уничтожил комплекс Patriot ВСУ в Днепропетровской области
Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» нанёс удар по дивизиону американских зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об успехах на фронте сообщили в Министерстве обороны России.
ВС России разгромили дивизион Patriot. Видео © Telegram / Минобороны России
«Расчётом ОТРК «Искандер-М» нанесены ракетные удары по позиции дивизиона ЗРК Patriot в районе населённого пункта Пашена Балка в Днепропетровской области», — сообщили в Минобороны.
В военном ведомстве отметили, что в результате удара была также уничтожена многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, кабина боевого управления AN/MSQ-104, пусковая установка зенитно-ракетного комплекса Patriot, а также личный состав зенитно-ракетного дивизиона ВСУ. Кроме того, там отметили, что ещё одна пусковая установка ЗРК Patriot была повреждена.
Ранее Life.ru сообщал, что ВС РФ уничтожили французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar ВСУ в Сумской области. Под атаку попали и различные боекомплекты ВСУ. Также копилка побед наших войск пополнилась контейнеровозом со снарядами, складом и цехом. Помимо этого была атакована живая сила ВСУ и военная техника противника в 142-х районах.
Telegram / Минобороны России