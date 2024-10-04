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4 октября, 16:41

«Французы, поляки и прочие бесы»: ВС России огнём «Урагана» выжгли наёмников ВСУ под Херсоном

ВС РФ уничтожили скопление наёмников ВСУ на Херсонском направлении

Российские войска нанесли удар по месту скопления наёмников ВСУ на Херсонском направлении. Боевую задачу выполнили десантники в составе группировки войск «Днепр». Цели были поражены при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

Как рассказал заместитель командира батареи РСЗО с позывным Дым, в последнее время в рядах ВСУ становится всё меньше украинцев. В то же время количество наёмников из стран НАТО продолжает расти.

«В основном шевроны французов, немцев, поляков, ну и прочих бесов», — приводит РИА «Новости» слова Дыма.

Расчёт «Урагана» оперативно отработал по координатам цели, полностью ликвидировав скопление иностранных боевиков, а затем покинул позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. Число потерь среди наёмников не уточняется.

ВСУ начали вырезать органы у убитых иностранных наёмников для раненых
ВСУ начали вырезать органы у убитых иностранных наёмников для раненых

А ранее в ФСБ России назвали численность «Интернационального легиона» Украины. Так, по оценкам ведомства, в подразделении находятся 18 тысяч человек из 85 стран мира.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Демьянова
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