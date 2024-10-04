Российские войска нанесли удар по месту скопления наёмников ВСУ на Херсонском направлении. Боевую задачу выполнили десантники в составе группировки войск «Днепр». Цели были поражены при помощи реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган».

Как рассказал заместитель командира батареи РСЗО с позывным Дым, в последнее время в рядах ВСУ становится всё меньше украинцев. В то же время количество наёмников из стран НАТО продолжает расти.

«В основном шевроны французов, немцев, поляков, ну и прочих бесов», — приводит РИА «Новости» слова Дыма.

Расчёт «Урагана» оперативно отработал по координатам цели, полностью ликвидировав скопление иностранных боевиков, а затем покинул позицию, чтобы не попасть под ответный огонь. Число потерь среди наёмников не уточняется.