На текущий момент численность сформированного на Украине «Интернационального легиона территориальной обороны Украины» составляет 18 тысяч человек. Такое заявление сделал директор Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) России Александр Бортников.

«О масштабах налаженной Западом системы поставки боевиков на фронт говорит численность так называемого «Интернационального легиона территориальной обороны Украины«, которая достигла 18 тысяч человек из более 85 стран мира, включая государства постсоветского пространства», — уточнил директор ФСБ на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

Бортников дополнил, что польские, французские и грузинские боевики особенно широко представлены на Украине. Кроме того, в последнее время увеличилось количество наёмников из стран Латинской Америки. По словам главы ведомства, иностранцы проходят специальную подготовку в тренировочных центрах и лагерях НАТО в Польше, Латвии и Литве.

Бортников пояснил, что в основном вербовка людей в «легион» осуществляется в загранучреждениях Незалежной. По его словам, активная переброска иностранных наёмников на украинский фронт указывает, что Запад нацелен на расширение боевых действий.