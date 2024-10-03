Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 08:19

ВСУ начали вырезать органы у убитых иностранных наёмников для раненых

Тело колумбийского наёмника Фино вернули на родину с Украины без органов

Майкл Рамирес Фино. Фото © Усадьба Урсы

Майкл Рамирес Фино. Фото © Усадьба Урсы

Семья наёмника из Колумбии была ошарашена, получив тело отвоевавшегося в рядах ВСУ Майкла Рамиреса Фино, в котором не было внутренних органов. Об этом пишет Кp.ru.

Фино принимал участие во вторжении ВСУ в Курскую область. Он был во главе одной из штурмовых групп. Получил популярность на Украине, поскольку часто мелькал по телевизору. Его «вояж» завершился в районе Суджи, предположительно, по воле российского снайпера.

Близкие Фино ужаснулись, получив тело без органов. Они обратились к журналистам, чтобы те вышли на своих коллег в Киеве и всё разузнали. Интернациональный легион в итоге сообщил матери наёмника, что теперь сердце, почки и печень её сына принадлежат Украине, поскольку так прописано в контракте. Якобы некоторые органы у погибших вырезают для раненых.

Израильского наёмника ВСУ с тату Тайсона настигло возмездие из Москвы
Израильского наёмника ВСУ с тату Тайсона настигло возмездие из Москвы

Раненые, по всей видимости, должны за свои деньги приобретать для себя «запчасти», ведь органы солдат ВСУ продаются в Даркнете с доставкой в страны Евросоюза, которая займёт всего пару дней. Там можно приобрести, к примеру, сердце за 25 тысяч евро. А в начале августа подполье замечало в Сумской области чёрных трансплантологов, которые потрошат тела убитых боевиков, вырезая оттуда всё, что потом можно не совсем легально продать.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Колумбия
  • ВСУ
  • Украина
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Общество
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров