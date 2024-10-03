ВСУ начали вырезать органы у убитых иностранных наёмников для раненых
Тело колумбийского наёмника Фино вернули на родину с Украины без органов
Майкл Рамирес Фино. Фото © Усадьба Урсы
Семья наёмника из Колумбии была ошарашена, получив тело отвоевавшегося в рядах ВСУ Майкла Рамиреса Фино, в котором не было внутренних органов. Об этом пишет Кp.ru.
Фино принимал участие во вторжении ВСУ в Курскую область. Он был во главе одной из штурмовых групп. Получил популярность на Украине, поскольку часто мелькал по телевизору. Его «вояж» завершился в районе Суджи, предположительно, по воле российского снайпера.
Близкие Фино ужаснулись, получив тело без органов. Они обратились к журналистам, чтобы те вышли на своих коллег в Киеве и всё разузнали. Интернациональный легион в итоге сообщил матери наёмника, что теперь сердце, почки и печень её сына принадлежат Украине, поскольку так прописано в контракте. Якобы некоторые органы у погибших вырезают для раненых.
Раненые, по всей видимости, должны за свои деньги приобретать для себя «запчасти», ведь органы солдат ВСУ продаются в Даркнете с доставкой в страны Евросоюза, которая займёт всего пару дней. Там можно приобрести, к примеру, сердце за 25 тысяч евро. А в начале августа подполье замечало в Сумской области чёрных трансплантологов, которые потрошат тела убитых боевиков, вырезая оттуда всё, что потом можно не совсем легально продать.