Семья наёмника из Колумбии была ошарашена, получив тело отвоевавшегося в рядах ВСУ Майкла Рамиреса Фино, в котором не было внутренних органов. Об этом пишет Кp.ru.

Фино принимал участие во вторжении ВСУ в Курскую область. Он был во главе одной из штурмовых групп. Получил популярность на Украине, поскольку часто мелькал по телевизору. Его «вояж» завершился в районе Суджи, предположительно, по воле российского снайпера.

Близкие Фино ужаснулись, получив тело без органов. Они обратились к журналистам, чтобы те вышли на своих коллег в Киеве и всё разузнали. Интернациональный легион в итоге сообщил матери наёмника, что теперь сердце, почки и печень её сына принадлежат Украине, поскольку так прописано в контракте. Якобы некоторые органы у погибших вырезают для раненых.