Израильского наёмника ВСУ с тату Тайсона настигло возмездие из Москвы Суд в ДНР заочно приговорил к 10 годам израильского наёмника ВСУ Десятника 1 октября, 14:31 Денис Десятник. Обложка © Telegram / Генпрокуратура РФ

В ДНР суд заочно приговорил к 10 годам тюрьмы гражданина Израиля Дениса Десятника, который воевал в качестве наёмника на стороне ВСУ на протяжении двух лет. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

«Верховный суд ДНР заочно вынес приговор по уголовному делу в отношении 47-летнего гражданина Государства Израиль Дениса Десятника. Он признан виновным по ч. 3 ст. 359 УК РФ (Участие наёмника в вооружённом конфликте)», — уточняется в тексте.

Как доказало следствие, Десятник участвовал в боевых действиях против России в период с марта 2022 года по июнь 2024 года. За это наёмник с татуировкой Тайсона на лице получил вознаграждение от Киева в размере, эквивалентном более 1,9 миллиона рублей. После того как израильтянин будет пойман, его отправят на 10 лет в колонию строгого режима.

Ранее пенсионер Стефан Хаббард из Соединённых Штатов, которого судят в Москве по обвинению в участии в военном конфликте на Украине в качестве наёмника, признал свою вину. По версии следствия, он получал в территориальной обороне зарплату не менее тысячи долларов. Мужчина был обучен и снабжён оружием. Провоевал он недолго, до апреля 2022 года, когда его схватили бойцы ВС РФ.

Авторы Татьяна Миссуми