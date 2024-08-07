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7 августа, 00:27

"Поехали потрошить на органы": Чёрные западные трансплантологи замечены в Сумской области

Подполье сообщает о западных трансплантологах в Сумской области после атаки ВСУ

В Сумской области заметили западных медиков после неудачной попытки ВСУ прорваться в Курскую область. Предположительно, ими могут быть чёрные западные трансплантологи. Об этом сообщил РИА "Новости" координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, в районе боевых действий после срыва попытки нападения на Курскую область заметили медицинские автомобили иностранного производства размером с пятитонный грузовик. Украинские медики, работающие на местах, утверждают, что эти врачи могут заниматься трансплантацией органов у раненых.

"Наши медики, кто работает на Украине и общается с нами, говорят, что там — иностранные медики. И хоть своими глазами не видели, но уверены, что поехали потрошить раненых бандеровцев на органы. К ним потом в морг на освидетельствование привозят иногда трупы без органов", — отметил Лебедев.

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О присутствии чёрных трансплантологов на Украине сообщалось и ранее. Один из украинских врачей сообщал, что они работают там, где больше всего предполагается раненых солдат ВСУ. В частности, преступники открыто появляются в Одессе, Херсоне, Николаеве и Краматорске.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anton Tkachenko

Кирилл Сосновских
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