В Сумской области заметили западных медиков после неудачной попытки ВСУ прорваться в Курскую область. Предположительно, ими могут быть чёрные западные трансплантологи. Об этом сообщил РИА "Новости" координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, в районе боевых действий после срыва попытки нападения на Курскую область заметили медицинские автомобили иностранного производства размером с пятитонный грузовик. Украинские медики, работающие на местах, утверждают, что эти врачи могут заниматься трансплантацией органов у раненых.

"Наши медики, кто работает на Украине и общается с нами, говорят, что там — иностранные медики. И хоть своими глазами не видели, но уверены, что поехали потрошить раненых бандеровцев на органы. К ним потом в морг на освидетельствование привозят иногда трупы без органов", — отметил Лебедев.