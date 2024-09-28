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28 сентября, 15:11

Украинцев всё меньше: ВСУ стремительно ополячиваются

Сальдо: В рядах ВСУ наблюдается всё меньше украинцев и всё больше поляков

В рядах ВСУ наблюдается сокращение числа граждан Украины и увеличение наёмников из Польши. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, в последнее время всё меньше и меньше украинцев уходят в ряды ВСУ, а недостающие кадры для нужд армии командование заполняет иностранными наёмниками.

«Большей частью это, конечно же, поляки», — сказал Сальдо в беседе с РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по пункту дислокации иностранных наёмников ВСУ под Одессой. Как утверждают представители подполья, «прилетело по одному из санаториев» в Сергеевке.

Раскрыт гонорар 72-летнего американского наёмника ВСУ, которого судят в Москве
Раскрыт гонорар 72-летнего американского наёмника ВСУ, которого судят в Москве
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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Демьянова
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