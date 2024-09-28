В рядах ВСУ наблюдается сокращение числа граждан Украины и увеличение наёмников из Польши. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, в последнее время всё меньше и меньше украинцев уходят в ряды ВСУ, а недостающие кадры для нужд армии командование заполняет иностранными наёмниками.

«Большей частью это, конечно же, поляки», — сказал Сальдо в беседе с РИА «Новости».