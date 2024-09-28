Украинцев всё меньше: ВСУ стремительно ополячиваются
Сальдо: В рядах ВСУ наблюдается всё меньше украинцев и всё больше поляков
В рядах ВСУ наблюдается сокращение числа граждан Украины и увеличение наёмников из Польши. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
По его словам, в последнее время всё меньше и меньше украинцев уходят в ряды ВСУ, а недостающие кадры для нужд армии командование заполняет иностранными наёмниками.
«Большей частью это, конечно же, поляки», — сказал Сальдо в беседе с РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по пункту дислокации иностранных наёмников ВСУ под Одессой. Как утверждают представители подполья, «прилетело по одному из санаториев» в Сергеевке.
Telegram / V_Zelenskiy_official