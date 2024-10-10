В Сумской области «Иноходец» уничтожил французскую гаубицу Caesar
Российский ударный беспилотник «Иноходец» уничтожил французскую 155-миллиметровую гаубицу Caesar в Сумской области. Решение о точечном огневом воздействии принималось после подтверждения точных координат. Об этом сообщает ТАСС.
«В результате нанесённого расчетом ударного БПЛА «Иноходец» прямого ракетного удара САУ Caesar французского производства вместе с боекомплектом была уничтожена», — рассказали в Минобороне России.
Ранее «Иноходец» уничтожил танк ВСУ, который удалось обнаружить при помощи дронов. А российский «Ланцет» полностью уничтожил артиллерийскую позицию армии Украины. Вражескую цель удалось уничтожить на Северном направлении.
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