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10 октября, 08:20

В Сумской области «Иноходец» уничтожил французскую гаубицу Caesar

Российский ударный беспилотник «Иноходец» уничтожил французскую 155-миллиметровую гаубицу Caesar в Сумской области. Решение о точечном огневом воздействии принималось после подтверждения точных координат. Об этом сообщает ТАСС.

«В результате нанесённого расчетом ударного БПЛА «Иноходец» прямого ракетного удара САУ Caesar французского производства вместе с боекомплектом была уничтожена», — рассказали в Минобороне России.

МО РФ: ВС РФ уничтожили французскую самоходку ударом с БПЛА в Сумской области
МО РФ: ВС РФ уничтожили французскую самоходку ударом с БПЛА в Сумской области

Ранее «Иноходец» уничтожил танк ВСУ, который удалось обнаружить при помощи дронов. А российский «Ланцет» полностью уничтожил артиллерийскую позицию армии Украины. Вражескую цель удалось уничтожить на Северном направлении.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Karolis Kavolelis

Полина Никифорова
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