В Курской области российские дроноводы группировки «Север» с помощью беспилотного комплекса «Иноходец» уничтожили танк ВСУ. Обнаружение и наводка также велась с дронов, сообщает Минобороны РФ.

Недавно спецназ «Ахмат» провёл успешную операцию в Курской области, в результате которой была разбита в пух французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Кроме того, во время боевых действий также сгорел один миномёт и несколько единиц вражеской техники.