В Курской области беспилотный комплекс «Иноходец» уничтожил танк ВСУ
В Курской области российские дроноводы группировки «Север» с помощью беспилотного комплекса «Иноходец» уничтожили танк ВСУ. Обнаружение и наводка также велась с дронов, сообщает Минобороны РФ.
Уничтожение танка ВСУ в Курской области. Видео © Минобороны РФ
«Результативность ракетного удара в режиме реального времени подтверждается кадрами объективного контроля: точное попадание, взрыв и интенсивное горение танка ВСУ», — сказали в ведомстве.
Недавно спецназ «Ахмат» провёл успешную операцию в Курской области, в результате которой была разбита в пух французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Кроме того, во время боевых действий также сгорел один миномёт и несколько единиц вражеской техники.
Минобороны РФ