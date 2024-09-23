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23 сентября, 14:21

В Курской области беспилотный комплекс «Иноходец» уничтожил танк ВСУ

В Курской области российские дроноводы группировки «Север» с помощью беспилотного комплекса «Иноходец» уничтожили танк ВСУ. Обнаружение и наводка также велась с дронов, сообщает Минобороны РФ.

Уничтожение танка ВСУ в Курской области. Видео © Минобороны РФ

«Результативность ракетного удара в режиме реального времени подтверждается кадрами объективного контроля: точное попадание, взрыв и интенсивное горение танка ВСУ», — сказали в ведомстве.

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Недавно спецназ «Ахмат» провёл успешную операцию в Курской области, в результате которой была разбита в пух французская самоходная артиллерийская установка Caesar. Кроме того, во время боевых действий также сгорел один миномёт и несколько единиц вражеской техники.

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Минобороны РФ

Николай Рюмин
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