Четыре беспилотника нейтрализовали в Ростовской области
Голубев: Средства РЭБ нейтрализовали 4 БПЛА в Ростовской области
Средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали четыре ударных украинских беспилотника в Ростовской области. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.
«Этой ночью противником предпринята атака ударными БПЛА неустановленного типа по Ростовской области. В ходе отражения атаки средствами радиоэлектронной борьбы нейтрализовано четыре БПЛА севернее Каменска-Шахтинского», — написал глава региона в телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что российские военные сбили 205 беспилотников ВСУ и шесть снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в течение дня, 10 октября. Общие потери ВСУ с начала проведения СВО следующие: 646 самолётов, 283 вертолёта, 33 335 БПЛА, 582 ЗРК, 18 560 танков и других боевых бронированных машин.
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