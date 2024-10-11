Четыре беспилотника нейтрализовали в Ростовской области

Средства радиоэлектронной борьбы нейтрализовали четыре ударных украинских беспилотника в Ростовской области. Как сообщил губернатор региона Василий Голубев, в результате происшествия никто не пострадал. Разрушений также не зафиксировано.

«Этой ночью противником предпринята атака ударными БПЛА неустановленного типа по Ростовской области. В ходе отражения атаки средствами радиоэлектронной борьбы нейтрализовано четыре БПЛА севернее Каменска-Шахтинского», — написал глава региона в телеграм-канале.