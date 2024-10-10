ВСУ беспилотниками атаковали пригород Майкопа

Эвакуация жителей посёлка Родникового под Майкопом проходит после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

«Обошлось без жертв, без пострадавших. На месте находятся представители спецслужб, спасатели. Возгорание ликвидируют огнеборцы МЧС», — написал чиновник в телеграм-канале.

Пункт временного размещения граждан развернут в станице Ханской. Люди будут обеспечены всем необходимым, обещал глава региона.