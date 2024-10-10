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10 октября, 04:48

ВСУ беспилотниками атаковали пригород Майкопа

Жителей Родникового под Майкопом эвакуируют после атаки БПЛА

Эвакуация жителей посёлка под Майкопом после атаки БПЛА ВСУ. Обложка © Telegram / Мурат Кумпилов

Эвакуация жителей посёлка под Майкопом после атаки БПЛА ВСУ. Обложка © Telegram / Мурат Кумпилов

Эвакуация жителей посёлка Родникового под Майкопом проходит после атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов.

«Обошлось без жертв, без пострадавших. На месте находятся представители спецслужб, спасатели. Возгорание ликвидируют огнеборцы МЧС», — написал чиновник в телеграм-канале.

Пункт временного размещения граждан развернут в станице Ханской. Люди будут обеспечены всем необходимым, обещал глава региона.

Силы ПВО в Ростовской области за ночь уничтожили десять беспилотников
Силы ПВО в Ростовской области за ночь уничтожили десять беспилотников

Также этой ночью силы ПВО работали в Курской области, где сбили ракету, и Брянской области, где уничтожили беспилотник.

Артур Лапсаков
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