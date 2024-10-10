Силы ПВО в Ростовской области за ночь уничтожили десять беспилотников

В ночь на 10 октября системы противовоздушной обороны в Ростовской области ликвидировали десять вражеских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

В частности, пострадали Миллеровский и Каменский районы. По словам губернатора, на земле никаких разрушений не зафиксировано и пострадавших среди населения нет.