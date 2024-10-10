Силы ПВО в Ростовской области за ночь уничтожили десять беспилотников
В ночь на 10 октября системы противовоздушной обороны в Ростовской области ликвидировали десять вражеских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.
В частности, пострадали Миллеровский и Каменский районы. По словам губернатора, на земле никаких разрушений не зафиксировано и пострадавших среди населения нет.
Ранее российские военные нанесли удары по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, по топливной базе в Одессе и по пунктам управления беспилотниками ВСУ. Удары были осуществлены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных дронов, а также ракетных войск и артиллерии.
flickr / AdamsWife