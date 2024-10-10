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10 октября, 03:37

Силы ПВО в Ростовской области за ночь уничтожили десять беспилотников

В ночь на 10 октября системы противовоздушной обороны в Ростовской области ликвидировали десять вражеских беспилотных летательных аппарата. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев в телеграм-канале.

В частности, пострадали Миллеровский и Каменский районы. По словам губернатора, на земле никаких разрушений не зафиксировано и пострадавших среди населения нет.

Беспилотник сбит в Брянской области
Беспилотник сбит в Брянской области

Ранее российские военные нанесли удары по аэродрому Староконстантинов в Хмельницкой области, по топливной базе в Одессе и по пунктам управления беспилотниками ВСУ. Удары были осуществлены с использованием оперативно-тактической авиации, ударных дронов, а также ракетных войск и артиллерии.

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flickr / AdamsWife

Артём Гапоненко
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