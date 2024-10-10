Беспилотник сбит в Брянской области
Украинский беспилотник сбит в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В работе были дежурные силы противовоздушной обороны.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона в телеграм-канале.
Украинские войска пытались атаковать Брянскую областью и минувшей ночью, задействовав в сумме 24 летательных устройства. Губернатор сообщал о четырёх волнах атак.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek