Украинский беспилотник сбит в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В работе были дежурные силы противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона в телеграм-канале.