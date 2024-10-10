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9 октября, 22:40

Беспилотник сбит в Брянской области

Украинский беспилотник сбит в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. В работе были дежурные силы противовоздушной обороны.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал глава региона в телеграм-канале.

Над Курской областью сбита украинская ракета
Над Курской областью сбита украинская ракета

Украинские войска пытались атаковать Брянскую областью и минувшей ночью, задействовав в сумме 24 летательных устройства. Губернатор сообщал о четырёх волнах атак.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Артур Лапсаков
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