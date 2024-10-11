МЧС: Двое пожарных пострадали при атаке беспилотника в Горловке
Два сотрудника МЧС пострадали в Горловке (ДНР) при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
«Днём в Горловке пожарные тушили сухостой, огонь грозил перекинуться на дачные дома. Во время борьбы со стихией сотрудников МЧС России атаковал БПЛА», — говорится в сообщении.
Спасатели вернулись в подразделение и там почувствовали себя плохо, сейчас их жизни вне опасности.
Ранее в Белгородской области при обстрелах ВСУ пострадали девять жителей города Шебекино. Украинские войска дважды за день атаковали населённый пункт.
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