МЧС: Двое пожарных пострадали при атаке беспилотника в Горловке

Два сотрудника МЧС пострадали в Горловке (ДНР) при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Днём в Горловке пожарные тушили сухостой, огонь грозил перекинуться на дачные дома. Во время борьбы со стихией сотрудников МЧС России атаковал БПЛА», — говорится в сообщении.

Спасатели вернулись в подразделение и там почувствовали себя плохо, сейчас их жизни вне опасности.