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11 октября, 18:15

МЧС: Двое пожарных пострадали при атаке беспилотника в Горловке

Два сотрудника МЧС пострадали в Горловке (ДНР) при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

«Днём в Горловке пожарные тушили сухостой, огонь грозил перекинуться на дачные дома. Во время борьбы со стихией сотрудников МЧС России атаковал БПЛА», — говорится в сообщении.

Спасатели вернулись в подразделение и там почувствовали себя плохо, сейчас их жизни вне опасности.

Появилось видео последствий обстрела ВСУ Горловки, где погиб пожарный
Появилось видео последствий обстрела ВСУ Горловки, где погиб пожарный

Ранее в Белгородской области при обстрелах ВСУ пострадали девять жителей города Шебекино. Украинские войска дважды за день атаковали населённый пункт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dizzy_Studio

Никита Никонов
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