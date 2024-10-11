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11 октября, 18:11

Гладков: В Шебекино девять человек пострадали при двух обстрелах со стороны ВСУ

При обстреле города Шебекино в Белгородской области пострадали девять человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В результате двух обстрелов ранены девять мирных жителей. Всех пострадавших с различными осколочными ранениями бригады СМП и бойцы самообороны доставили в Шебекинскую ЦРБ», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Гладкова.

Глава региона уточнил, что четверых пострадавших доставляют во вторую городскую больницу Белгорода. Состояние одного раненого медики оценивают как тяжёлое. Ещё троих пострадавших госпитализируют в областную клиническую больницу. Двух человек отпустили на амбулаторное лечение после оказания медицинской помощи.

В городе выявлены повреждения. В трёх многоквартирных домах и двух частных домах выбиты окна, повреждены фасады. Осколками посечены 11 легковых автомобилей, произошло возгорание хозпостроек, перебита газовая труба в многоквартирном доме, повреждены ЛЭП. Аварийные бригады начнут восстановительные работы по согласованию с Министерством обороны. Подомовой обход продолжится днём.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sergio Photone

Никита Никонов
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