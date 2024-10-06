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6 октября, 13:25

Медсестра скончалась после обстрела ВСУ жилого квартала в ЛНР

Минздрав: В ЛНР скончалась медсестра, раненная при обстреле ВСУ Кременной

Медсестра скончалась в больнице после того, как получила ранение из-за удара дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом заявила глава минздрава республики Наталия Пащенко.

«Медсестра из Кременной получила тяжёлые ранения и спустя несколько часов скончалась в больнице после обстрела ВСУ частного сектора», — приводит пресс-служба регионального правительства слова Пащенко.

Глава минздрава ЛНР дополнила, что украинские войска нанесли удар по жилому кварталу города 5 октября. Всего пострадали два мирных жителя. Медсестру 1979 года рождения прооперировали в тот же день, однако она не выжила. Кроме того, ранения получил 31-летний мужчина. В настоящее время он находится в хирургическом отделении больницы.

Число пострадавших при украинском обстреле Сватово в ЛНР выросло до 11
Число пострадавших при украинском обстреле Сватово в ЛНР выросло до 11

А ранее Life.ru писал, что дрон ВСУ атаковал автобус в Горловке в ДНР. Также снаряд ВСУ попал в одно из административных зданий. В результате атаки пострадали 14 человек.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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