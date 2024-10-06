Медсестра скончалась после обстрела ВСУ жилого квартала в ЛНР

Медсестра скончалась в больнице после того, как получила ранение из-за удара дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом заявила глава минздрава республики Наталия Пащенко.

Глава минздрава ЛНР дополнила, что украинские войска нанесли удар по жилому кварталу города 5 октября. Всего пострадали два мирных жителя. Медсестру 1979 года рождения прооперировали в тот же день, однако она не выжила. Кроме того, ранения получил 31-летний мужчина. В настоящее время он находится в хирургическом отделении больницы.