Медсестра скончалась после обстрела ВСУ жилого квартала в ЛНР
Минздрав: В ЛНР скончалась медсестра, раненная при обстреле ВСУ Кременной
Медсестра скончалась в больнице после того, как получила ранение из-за удара дрона Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Кременной в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом заявила глава минздрава республики Наталия Пащенко.
«Медсестра из Кременной получила тяжёлые ранения и спустя несколько часов скончалась в больнице после обстрела ВСУ частного сектора», — приводит пресс-служба регионального правительства слова Пащенко.
Глава минздрава ЛНР дополнила, что украинские войска нанесли удар по жилому кварталу города 5 октября. Всего пострадали два мирных жителя. Медсестру 1979 года рождения прооперировали в тот же день, однако она не выжила. Кроме того, ранения получил 31-летний мужчина. В настоящее время он находится в хирургическом отделении больницы.
А ранее Life.ru писал, что дрон ВСУ атаковал автобус в Горловке в ДНР. Также снаряд ВСУ попал в одно из административных зданий. В результате атаки пострадали 14 человек.
Life.ru