Число пострадавших при украинском обстреле Сватово в ЛНР выросло до 11
Выросло число пострадавших при сегодняшних украинских обстрелов города Сватово. Об этом доложила пресс-служба Правительства Луганской Народной Республики со ссылкой на главу Минздрава Наталию Пащенко.
«В больницах в результате обстрела ВСУ находятся 11 человек», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, в медицинские учреждения с минно-взрывными травмами госпитализированы шесть мужчин, четыре женщины и 13-летняя девочка.
Напомним, войска киевского режима нанесли удары по центру города Сватово в ЛНР. Ранее сообщалось о четырёх пострадавших, среди них — ребёнок. Медики оценивали их состояние как средней тяжести.
Shutterstock / FOTODOM / Kravets Misha