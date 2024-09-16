Число пострадавших при украинском обстреле Сватово в ЛНР выросло до 11

Выросло число пострадавших при сегодняшних украинских обстрелов города Сватово. Об этом доложила пресс-служба Правительства Луганской Народной Республики со ссылкой на главу Минздрава Наталию Пащенко.

«В больницах в результате обстрела ВСУ находятся 11 человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, в медицинские учреждения с минно-взрывными травмами госпитализированы шесть мужчин, четыре женщины и 13-летняя девочка.