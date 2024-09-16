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16 сентября, 14:55

Число пострадавших при украинском обстреле Сватово в ЛНР выросло до 11

Выросло число пострадавших при сегодняшних украинских обстрелов города Сватово. Об этом доложила пресс-служба Правительства Луганской Народной Республики со ссылкой на главу Минздрава Наталию Пащенко.

«В больницах в результате обстрела ВСУ находятся 11 человек», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, в медицинские учреждения с минно-взрывными травмами госпитализированы шесть мужчин, четыре женщины и 13-летняя девочка.

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Напомним, войска киевского режима нанесли удары по центру города Сватово в ЛНР. Ранее сообщалось о четырёх пострадавших, среди них — ребёнок. Медики оценивали их состояние как средней тяжести.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Kravets Misha

Николай Рюмин
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