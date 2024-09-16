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16 сентября, 10:21

Четыре человека, в том числе девочка, пострадали при обстреле ВСУ Сватово в ЛНР

Войска киевского режима нанесли удары по центру города Сватово в ЛНР. В результате этого пострадали четыре местных жителя, сообщает глава Минздрава региона Наталия Пащенко в своём телеграм-канале.

«Минно-взрывные травмы получили четыре человека: две женщины, мужчина и 13-летняя девочка. Пострадавшие бригадами «скорой помощи» доставлены в Сватовскую центральную горбольницу», — пишет представитель министерства.

Она добавила, что врачи оценили состояние пострадавших как средней степени тяжести. Сейчас они находятся в безопасности.

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Напомним, при обстреле Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Петровского района Донецка в среду, 11 сентября, был повреждён детсад. Известно, что противник нанёс по району шесть ударов снарядами НАТОвского образца.

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Life.ru

Николай Рюмин
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