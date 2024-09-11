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11 сентября, 18:46

ВСУ ударили по детскому саду в Донецке

Мэр Кулемзин: При обстреле ВСУ Петровского района Донецка повреждён детсад

При обстреле Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Петровского района Донецка в среду, 11 сентября, был повреждён детсад. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«По поступившей информации, в результате обстрела Петровского района повреждена кровля детского ясли-садика №94 по улице Серафимовича», — написал он в телеграм-канале.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, противник выпустил сегодня по Петровскому району столицы ДНР минимум шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.

Число погибших при ударе ВСУ по рынку «Сокол» в Донецке увеличилось до четырёх
Число погибших при ударе ВСУ по рынку «Сокол» в Донецке увеличилось до четырёх

ВСУ неоднократно обстреливают Донецк, в особенности Петровский район города. Так, в результате недавней атаки были ранены пять мирных жителей.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alex Konon

Никита Осипов
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