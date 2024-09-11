ВСУ ударили по детскому саду в Донецке

При обстреле Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Петровского района Донецка в среду, 11 сентября, был повреждён детсад. Об этом заявил мэр города Алексей Кулемзин.

«По поступившей информации, в результате обстрела Петровского района повреждена кровля детского ясли-садика №94 по улице Серафимовича», — написал он в телеграм-канале.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, противник выпустил сегодня по Петровскому району столицы ДНР минимум шесть снарядов натовского калибра 155 миллиметров.