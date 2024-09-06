ВСУ в очередной раз обстреляли Донецк, ранено пять мирных жителей

ВСУ в очередной раз обстреляли Петровский район Донецка. Как сообщает глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, в результате ранены пять человек.

«В Петровском районе Донецка вследствие применения противником ствольной артиллерии пострадали женщины 1982, 1969 и 1984 годов рождения, также на территории ГБУ ЦГБ №14 города Донецка пострадал водитель ЦПМСП №10 — мужчина 1953 года рождения», — написал он в телеграм-канале.

Кроме того, в Никитовском районе Горловки ранен мужчина 1950 года рождения. По данным Пушилина, при обстрелах ВСУ в Петровском районе Донецка и Никитовском районе Горловки повреждения получили 11 жилых домов и два объекта гражданской инфраструктуры (прачечная и котельная). Также в результате сброса боеприпаса с БПЛА был уничтожен рейсовый автобус в Горловке. А в Донецке сгорели два автомобиля.

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото © Telegram / ДНР Онлайн

Пушилин добавил, что украинская армия в общей сложности совершила 14 атак, выпущено более 30 боеприпасов, применялись ствольная артиллерия калибром 155-мм и ударные дроны.

Последствия обстрела Петровского района Донецка. Фото © Telegram / ДНР Онлайн