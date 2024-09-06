Пять человек пострадали при обстреле ВСУ автотранспортного предприятия в Каховке
Пять человек пострадали при обстреле автотранспортного предприятия в Каховке со стороны ВСУ, сообщил журналистам пресс-секретарь губернатора Херсонской области Владимир Василенко. Удар был нанесён в 10:24 мск.
«Трое получили ранения средней степени тяжести и двое — тяжёлой», — сказал собеседник ТАСС.
Ранее Русская православная церковь (РПЦ) сообщила, что в конце августа от украинских обстрелов пострадали два храма в Курской области. Данных о пострадавших не поступало.
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