Число погибших при ударе ВСУ по рынку «Сокол» в Донецке увеличилось до четырёх

Число жертв артиллерийского удара ВСУ по донецкому рынку «Сокол» выросло до четырёх. В больнице скончалась мать девочки, погибшей при обстреле. Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

«К большому сожалению, женщина 1988 года рождения, мама погибшей вчера на рынке «Сокол» девочки, скончалась в больнице от полученных ранений», — написал он в телеграм-канале.