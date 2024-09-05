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5 сентября, 08:24

Число погибших при ударе ВСУ по рынку «Сокол» в Донецке увеличилось до четырёх

Число жертв артиллерийского удара ВСУ по донецкому рынку «Сокол» выросло до четырёх. В больнице скончалась мать девочки, погибшей при обстреле. Об этом сообщает мэр города Алексей Кулемзин.

«К большому сожалению, женщина 1988 года рождения, мама погибшей вчера на рынке «Сокол» девочки, скончалась в больнице от полученных ранений», — написал он в телеграм-канале.

Двое подростков и мужчина стали жертвами зверского удара ВСУ по рынке в Донецке
Двое подростков и мужчина стали жертвами зверского удара ВСУ по рынке в Донецке

Напомним, ВСУ накануне днём ударили по рынку «Сокол» в Донецке. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, во время обстрела противник использовал артиллерию калибром 155 миллиметров. Минимум восемь человек получили ранения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Olga_bl777

Мария Любицкая
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