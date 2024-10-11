ВСУ из HIMARS обстреляли усадьбу князей Барятинских в Курской области
Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS усадьбу князей Барятинских в Курской области. Об этом сообщает Mash.
ВСУ из Himars обстреляли усадьбу князей Барятинских в Курской области. Обложка © Telegram / Mash
Уточняется, что на территории усадьбы взорвались минимум четыре боеголовки. В результате обстрела были разрушены исторические здания XIX века.
Усадьба князей Барятинских «Марьино» находится близ села Ивановского Рыльского района Курской области. Дворцово-парковый комплекс основан князем Иван Барятинским в 1810-е годы. Имение было названо в честь двух жён князя: Марии Франциски Деттон, умершей вскоре после рождения дочери, и Марии Фёдоровны Келлер.
А ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ обстреляли Белгородскую область, под удар попало сельхозпредприятие в селе Ясные Зори. В результате атаки один человек погиб, 13 пострадали.
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