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11 октября, 15:16

ВСУ из HIMARS обстреляли усадьбу князей Барятинских в Курской области

Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS усадьбу князей Барятинских в Курской области. Об этом сообщает Mash.

ВСУ из Himars обстреляли усадьбу князей Барятинских в Курской области. Обложка © Telegram / Mash

ВСУ из Himars обстреляли усадьбу князей Барятинских в Курской области. Обложка © Telegram / Mash

Уточняется, что на территории усадьбы взорвались минимум четыре боеголовки. В результате обстрела были разрушены исторические здания XIX века.

Усадьба князей Барятинских «Марьино» находится близ села Ивановского Рыльского района Курской области. Дворцово-парковый комплекс основан князем Иван Барятинским в 1810-е годы. Имение было названо в честь двух жён князя: Марии Франциски Деттон, умершей вскоре после рождения дочери, и Марии Фёдоровны Келлер.

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А ранее Life.ru рассказывал, что ВСУ обстреляли Белгородскую область, под удар попало сельхозпредприятие в селе Ясные Зори. В результате атаки один человек погиб, 13 пострадали.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
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