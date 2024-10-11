Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS усадьбу князей Барятинских в Курской области. Об этом сообщает Mash.

ВСУ из Himars обстреляли усадьбу князей Барятинских в Курской области. Обложка © Telegram / Mash

Уточняется, что на территории усадьбы взорвались минимум четыре боеголовки. В результате обстрела были разрушены исторические здания XIX века.

Усадьба князей Барятинских «Марьино» находится близ села Ивановского Рыльского района Курской области. Дворцово-парковый комплекс основан князем Иван Барятинским в 1810-е годы. Имение было названо в честь двух жён князя: Марии Франциски Деттон, умершей вскоре после рождения дочери, и Марии Фёдоровны Келлер.